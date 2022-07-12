"Неземная": Алсу в струящемся шелковом платье пленила сердца своих фолловеров

Алсу. Фото: instagram.com/alsou_a

Певица Алсу насладилась прогулкой по Москве-реке. Для вечернего променада артистка выбрала струящееся шелковое платье в пол и восхитила своих поклонников, передает NUR.KZ.

"Любимая, летняя, вечерняя Москва", - написала Алсу в своем Instagram, запечатлевшись на палубе речного судна на фоне огней ночного города.

Струящееся платье ментолового цвета, распущенные волосы, развевающиеся на ветру, придали образу 39-летней певицы романтичности.

Поклонники, восхитившиеся нарядом и красотой Алсу, оставили свои комментарии под постом артистки.

"Неувядающая красота!", "Любимая красоточка на фоне любимого города", "Вам невероятно идет это платье", "Красивая и шикарная", "Не перестаю восхищаться вашими нарядами", "Вы такая секси", "Неотразима", "Неземная", "Грация", "Роскошна", "Богиня", "Прекрасная Алсу", - выразили они ей свой восторг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978080-nezemnaya-alsu-v-struyaschemsya-shelkovom-plate-plenila-serdtsa-svoih-folloverov/