"Украла бы, будь я мужиком": Заворотнюк в вечернем наряде назвали "божественно красивой"

Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк устроила себе фотосессию в вечернем наряде. Поклонники, не привыкшие к такому образу блогерши, назвали ее "божественно красивой", передает NUR.KZ.

Свой новый образ в элегантном черном наряде Анна показала в Instagram.

"Как же все таки одежда, макияж, прическа и обувь влияют на восприятие себя. В подобных нарядах чувствуешь себя настоящей женщиной! Конечно же, в джинсах, майке и кедах я тоже ею остаюсь.

Одежда диктует нам свое поведение. В спортивном костюме ощущение легкости, свободы и демократичности. А есть одежда другого плана. В шикарном платье ты держишь осанку, чувствуешь свой позвоночник, носик взбирается вверх, меняется походка. Здесь ты выступаешь, словно пава. Наверное, женщина должна быть разной. И она прекрасна в непостоянстве", - поделилась своими ощущениями дочь актрисы.

"Божественно красива", "Роскошная. Мне комфортнее всего в валенках, пуховике и шапке-ушанке", "Вай-вай, какая малышка, украла бы, будь я мужиком", "Самая прекрасная Анна", - восхитились ее снимками очарованные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978026-ukrala-by-bud-ya-muzhikom-zavorotnyuk-v-vechernem-naryade-nazvali-bozhestvenno-krasivoy/