"С какой планеты ты?": Даша Март взволновала Сеть, примерив экстремальное мини

Даша Март. Фото: instagram.com/dashamart

Белорусская модель Даша Март свела с ума фанатов, примерив экстремальное мини. Подписчики в соцсети поразились длине ее стройных ног и оставили массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Ярко-красное платье Даши удачно подчеркнуло не только ее ноги, но и объемную грудь. Волнительное декольте инстадивы заставило биться сердца ее поклонников чаще.

Впрочем, Даша часто радует свою аудиторию подобными фотосессиями. В Instagram у девушки 2,5 млн подписчиков. Каждая ее публикация не остается без внимания.

И в этот раз фолловеры не оставили жгучую красотку без комплиментов.

"Нет слов, чтобы описать такую ​​красоту", "Горячая красотка", "Ты выглядишь потрясающе на всех фотографиях", "Я под твоими чарами", "Такая красивая, детка", "Невероятная", "Совершенно потрясающе", "Ты самая красивая женщина в мире", "С какой планеты ты?", "Твои длинные ноги очень сексуальны", - написали ей фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978009-s-kakoy-planety-ty-dasha-mart-vzvolnovala-set-primeriv-ekstremalnoe-mini/