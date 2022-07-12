"С какой планеты ты?": Даша Март взволновала Сеть, примерив экстремальное мини
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Белорусская модель Даша Март свела с ума фанатов, примерив экстремальное мини. Подписчики в соцсети поразились длине ее стройных ног и оставили массу комплиментов, передает NUR.KZ.
Ярко-красное платье Даши удачно подчеркнуло не только ее ноги, но и объемную грудь. Волнительное декольте инстадивы заставило биться сердца ее поклонников чаще.
Впрочем, Даша часто радует свою аудиторию подобными фотосессиями. В Instagram у девушки 2,5 млн подписчиков. Каждая ее публикация не остается без внимания.
И в этот раз фолловеры не оставили жгучую красотку без комплиментов.
"Нет слов, чтобы описать такую красоту", "Горячая красотка", "Ты выглядишь потрясающе на всех фотографиях", "Я под твоими чарами", "Такая красивая, детка", "Невероятная", "Совершенно потрясающе", "Ты самая красивая женщина в мире", "С какой планеты ты?", "Твои длинные ноги очень сексуальны", - написали ей фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978009-s-kakoy-planety-ty-dasha-mart-vzvolnovala-set-primeriv-ekstremalnoe-mini/