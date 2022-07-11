"Роскошная женщина": 48-летняя звезда "Скорой помощи" похвасталась фигурой в бикини

Екатерина Волкова. Фото: instagram.com/volkovawolka

Российская актриса и модель Екатерина Волкова продемонстрировала отличную форму, примерив бикини. Екатерина отправилась в отпуск на побережье Черного моря, передает NUR.KZ.

Пляжное фото актриса разместила на своей страничке в соцсети. Для отдыха Волкова выбрала Сочи.

"О, море, море. Чувства из детства чего-то необъятного и непостижимого", - написала Екатерина в Instagram.

Звезда сериала "Скорая помощь" примерила красное бикини. Фигура 48-летней актрисы и ее выбор пляжного комплекта получили высокую оценку подписчиков.

Они пожелали ей хорошего отдыха и не поскупились на похвалу в ее адрес.

"Какая вы прекрасная", "Купальник шикарный", "Невероятно красивая", "Замечательно", "Шикарная фигура! Прекрасная женщина", "Вам очень идет этот купальник", "Очаровательна!", "Роскошная женщина", "Вай, мама, кто это?!", "Хороша", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977922-roskoshnaya-zhenschina-48-letnyaya-zvezda-skoroy-pomoschi-pohvastalas-figuroy-v-bikini/