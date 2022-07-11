"Самая нежная актриса": Алия Телебарисова заворожила Казнет новой фотосессией

Алия Ануарбек. Фото: instagram.com/aliya_anuarbek

Отечественная актриса Алия Телебарисова опубликовала кадры новой фотосессии в соцсети. Подписчики восхитились ее естественной красотой и нежностью, передает NUR.KZ.

"Сегодня вечером я исцелилась! Фото получены сразу, ноль ретуши и обработки. Все как я люблю! Я за максимальную естественность.

Буду выкладывать фото постепенно!" - прокомментировала Алия свои снимки в Instagram, поблагодарив фотографа (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены - прим. ред.)

На фото Алия запечатлена в платье молочного цвета со спущенными плечами на фоне зеленых деревьев, сквозь ветви которых пробиваются солнечные лучи. Фанаты отметили, что фотосессия получилась очень нежной.

"Вы прекрасны", Красотка", "Самая красивая женщина", "Самая нежная актриса", - оставили они свои восторженные отзывы под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977888-samaya-nezhnaya-aktrisa-aliya-telebarisova-zavorozhila-kaznet-novoy-fotosessiey/