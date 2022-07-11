"Фигура как в 13 лет": Полине Гагариной посоветовали набрать вес после фото в купальнике

Полина Гагарина. Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина опубликовала свой снимок в купальнике на фоне своего дома. Наряду с комплиментами певица получила множество советов набрать вес, передает NUR.KZ.

В своем Instagram российская артистка выложила снимок, на котором она позирует в зеленом купальнике во дворе своего коттеджа.

"Мой дом - моя крепость! Это утверждение теперь стало абсолютно моим. Как только я захожу домой, начинается восстановление. Мое место силы! Счастье", - написала Полина.

В ответ звезда получила оценку своей фигуре от подписчиков.

"Похоже, в этой крепости вас не сильно кормят, Полина!", "Да, немного поправиться не мешало бы, женственность никогда не стоит, люби себя", "Уже фигура как в 13!", "Да уж, покушать вам не мешает чуть-чуть", "Дом, конечно, хороший, но худенькая очень, долой стереотипы, Полина, поправляйся в теле, бедрах, ножках", - посоветовали поклонники Гагариной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977886-figura-kak-v-13-let-poline-gagarinoy-posovetovali-nabrat-ves-posle-foto-v-kupalnike/