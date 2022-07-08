"Ген молодости": Дмитрий Маликов повторил семейное фото спустя четыре десятилетия

Дмитрий Маликов. Фото: instagram.com/dmitriy_malikov

Певец и композитор Дмитрий Маликов порадовал своих фанатов, повторив фото 40-летней давности. Дмитрий опубликовал фотоколлаж к 79-летию своего отца - народного артиста России, создателя и художественного руководителя ВИА "Самоцветы" Юрия Маликова, передает NUR.KZ.

Дмитрий тепло поздравил отца с днем рождения в Instagram.

"С днем рождения, папа! Годы летят, но мы держимся молодцами! Фото спустя 40 лет", - прокомментировал Дмитрий фотоколлаж.

На снимках можно увидеть Юрия, Дмитрия и Инну Маликовых. Инна является заслуженной артисткой РФ, руководителем и солисткой группы "Новые Самоцветы".

Фанаты отметили, что за 40 лет члены звездной семьи ничуть не изменились.

"Ген молодости определенно в вашей семье есть", "Прекрасно выглядите. Вы самые лучшие", "Счастливые дети с умным и добрым папой!", "Какие приятные лица!", "С днем рождения папу! Какие замечательные фотографии!" - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977645-gen-molodosti-dmitriy-malikov-povtoril-semeynoe-foto-spustya-chetyre-desyatiletiya/