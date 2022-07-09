Ким Кардашьян заподозрили в удалении ребер из-за слишком стройной талии

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Телезвезда Ким Кардашьян регулярно радует пользователей соцсетей новыми образами и кадрами из жизни. При этом довольно часто вокруг ее личности возникает масса слухов. На этот раз из-за чрезмерной худобы знаменитости подписчики решили, что она могла удалить ребра.

Ким Кардашьян со своей дочерью посетила показ коллекции Jean Paul Gaultier на Неделе моды в Париже. Снимки с мероприятия телезвезда выложила на своей странице в Instagram.

Для показа она выбрала облегающее платье в полоску с эффектом обнаженной груди. Образ дополнили массивные украшения и клипса для носа с цепочкой, имитирующая пирсинг.

На фото у Ким Кардашьян явно выделяется слишком тонкая талия. Подписчики сразу же предположили, что для того, чтобы добиться такого эффекта, знаменитость решилась на операцию по удалению ребер.

"Что с талией, Ким?", "Она что избавилась от ребер?", "Ким нужен бургер", "Ее талия меньше, чем у дочери", "Посмотрите, какая она худенькая", – прокомментировали фотографии пользователи.

Тем не менее многие, напротив, восхитились образами как самой Ким, так и ее дочери Норт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977587-kim-kardashyan-zapodozrili-v-udalenii-reber-iz-za-slishkom-stroynoy-talii/