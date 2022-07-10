Эмили Ратаковски снялась обнаженной у открытого окна

Эмили Ратаковски. Фото: instagram.com/emrata

Американская актриса и модель Эмиль Ратаковски опубликовала фотографии, на которых она позирует обнаженной у окна. Соответствующими кадрами знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

За сутки публикация набрала больше 1,3 млн отметок "Нравится".

31-летняя модель, которая всего год назад впервые стала мамой, нередко демонстрирует в соцсетях подтянутую фигуру.

На одной из последних публикаций Эмили и вовсе позировала обнаженной, прикрыв грудь руками. Образ девушки дополнили распущенные волосы, серьги-кольца, а также макияж в нюдовых тонах.

Полюбоваться фотографиями модели можно в посте-карусели ниже.

Ратаковски поделилась также фотографиями с прогулки, для которой выбрала облегающее мини-платье.

По данным портала Daily Mail, манекенщица отправилась в Париж, где она посетит Неделю моды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977502-emili-ratakovski-snyalas-obnazhennoy-u-otkrytogo-okna/