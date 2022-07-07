"Хейтер заметит складку под животом": Ида Галич поделилась "честным" фото в купальнике

Ида Галич. Фото: instagram.com/galichida

Российская телеведущая и певица Ида Галич опубликовала в соцсети фотографию в купальнике. Теледива призналась, что перестала обращать внимание на нелестные комментарии в свой адрес, полностью приняв себя и свою "неидеальность", передает NUR.KZ.

Ида Галич рассказала, что раньше обращала внимание на критику и поэтому не выкладывала в Сеть необработанные фотографии, демонстрирующие ее "неидеальную" фигуру.

"Сейчас я все про себя знаю. Да, фигура у меня не 90-60-90, ну так я не модель! Юный хейтер заметит складку под животом, ну так да! Скажу я с гордостью - это следствие шрама от кесарева.

А растяжки на боку?! Ну, если бы я раньше не слушала ослов и ослих в этих ваших Интернетах, то со скоростью света не худела бы и потом бы с такой же скоростью не набирала бы ненавистные в то время килограммы.

Кожа бы моя не "рвалась" от таких перегрузок и жила бы я без полос на теле. Но сейчас вот так. И это абсолютно нормально", - заявила Ида в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Галич считает, что общепринятые стандарты красоты, навязанные обществом, приводят к комплексам.

"Ненормально навешивать нам тупые одинаковые ярлыки, какими мы должны быть и порождать в девочках сильнейшие комплексы, чтобы они потом фотокарточки свои обрабатывали до неузнаваемости", - написала она.

Теледива отметила, что не готова "класть всю свою жизнь" на борьбу с целлюлитом, от которого пытается избавиться. Уже почти полгода она публикует в соцсети "честные" фотографии.

"У меня по-прежнему много вопросов к своей фигуре и в моей голове я должна выглядеть лучше. Но потому, что я так хочу.

Хочу здоровое красивое тело, потому что мне было бы так здорово и потому что я себя люблю", - подытожила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977378-heyter-zametit-skladku-pod-zhivotom-ida-galich-podelilas-chestnym-foto-v-kupalnike/