"Вес за полгода ушел": молодая жена Петросяна рассказала, как похудела на 12 килограммов

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна поразмышляла на тему здоровья и коррекции веса. Она рассказала, как несколько лет назад скинула 12 килограммов, передает NUR.KZ.

Татьяна рассказала, что подписчицы в соцсети часто ее спрашивают о том, какой у нее вес.

"Я задумалась, для чего эти цифры незнакомому человеку? Что они изменят в его жизни? Придадут уверенности в себе? Подарят мгновение радости? Или мысль "она толще меня" успокаивает?!

Пять лет назад я задумала скинуть 12 кг. Обратилась за помощью к специалисту, который отправил меня сдать неимоверный объем крови, чтобы найти причину прибавки в весе.

Тогда мы быстро разобрались и вес за полгода неторопливо (это было моим желанием) ушел. Уходил неспешно, быстрый сброс чреват последствиями", - поделилась молодая мама в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Татьяна рассказала, что ее удивляют советы по похудению, которыми пестрят соцсети.

"Сегодня я все чаще вижу посты молодых, роскошных девушек и женщин, которые бесконечно худеют. Да и на здоровье, как говорится.

Но они же демонстрируют свой рацион (минимум трижды в день), отчитываются сколько "до" и "после" утреннего туалета осталось килограммов, торжественно демонстрируя острые конечности на электронных весах. Это, вообще, адекватно?! Сомневаюсь!

Неужели темные люди до сих пор не в курсе, что вес не имеет значения. Здоровье - это исправно работающий кишечник, чистая кожа, качественный сон, а уж точно не цифры. Их оставьте для себя. Они, действительно, неинтересны. По крайней мере, мне", - отметила она.

Подписчики согласились с Татьяной и вновь восхитились ею.

"Спасибо за пост! Согласна с каждым словом", "Как вы здорово написали. Все должно быть основано на здоровье!", "Обожаю вас за вашу позицию!", "Отличное фото. Такое солнечное, теплое. Все так гармонично", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977070-ves-za-polgoda-ushel-molodaya-zhena-petrosyana-rasskazala-kak-pohudela-na-12-kilogrammov/