Замужней Анне Хилькевич предложили руку и сердце после фото в купальнике

Анна Хилькевич. Фото: instagram.com/annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич выложила свое фото в купальнике, после чего один из поклонников предложил ей выйти за него замуж, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Анна рассказала, что вернулась из путешествия. Напоследок она решила подразнить подписчиков своими фотографиями в пляжном наряде.

"Фото в купальнике оставлю на финалочку. Я уже в Москве любимой!" - написала Хилькевич под постом.

Поклонники принялись хвалить внешность знаменитости. А один из них предложил замужней матери двоих детей выйти за него.

"Выходи за меня!", "Ну так, ничего, мать, ты в топе. Правда. Ну, очень серьезно", "Ох, какая женщина, мне б такую", "Анна, вы ослепительны в купальнике!" - осыпали актрису комплиментами пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977063-zamuzhney-anne-hilkevich-predlozhili-ruku-i-serdtse-posle-foto-v-kupalnike/