Виктория Бекхэм снялась в латексных брюках для Vogue

Виктория Бекхэм. Фото: Samir Hussein/WireImage/Getty Images

Известная британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм приняла участие в фотосессии для австралийской версии журнала Vogue. Супруга легенды футбола появилась на обложке июльского номера.

Снимки появились в официальном Instagram Виктории Бекхэм. Экс-участница Spice Girls предстала в нескольких образах.

Для обложки бывшая "перчинка" снялась в молочно-белом платье-комбинации итальянского бренда Gucci, а также в объемной дутой куртке бренда Marc Jacobs.

Еще Бекхэм позировала в топе с открытой спиной и облегающих латексных брюках, которые подчеркивали ее фигуру.

Также модель продемонстрировала читателям тонкую талию в прозрачном платье из нескольких видов кружева и сетки.

Поклонники Виктории не смогли сдержать свой восторг в комментариях под фотографиями.

"Невероятная обложка", "Выглядишь потрясающе", "Любою тебя, Королева Виктория", "Дикая сексуальность", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976999-viktoriya-bekhem-snyalas-v-lateksnyh-bryukah-dlya-vogue/