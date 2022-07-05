"Бросило в жар": 44-летняя Ольга Орлова в купальнике свела с ума фанатов

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

44-летняя экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова похвасталась фигурой в купальнике. Фанаты не удержались от восторженных отзывов, но не промолчали и критикующие, передает NUR.KZ.

"Жара", - прокомментировала Ольга фото, которое опубликовала в Instagram.

На снимке певица сидит у руля моторной яхты в черном купальнике без бретелей. Образ артистки дополнили солнцезащитные очки, она мило улыбается на камеру.

Подписчики отметили, что Ольга выглядит просто потрясающе.

"Женственная, утонченная, элегантная. Восхищаюсь!", "Всегда красотка!", "Прекрасна", "Когда увидел вас, то бросило в жар!", "Очень вам хорошо открытый лоб. Молодит очень", "Ну зачем ты замужем!" - написали фанаты.

Свою "ложку дегтя" добавили критикующие.

"А где на такой прекрасной прогулке ваш муж? Фотографирует тетя в синем платье тетю в купальнике", "Все равно старостью попахивает, как ни старайся, тело берет свое", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976970-brosilo-v-zhar-44-letnyaya-olga-orlova-v-kupalnike-svela-s-uma-fanatov/