"Просто бомба": Жаркынай Ханайым примерила образ легендарного Майкла Джексона

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Отечественная актриса и певица Жаркынай Ханайым примерила образ известного американского певца Майкла Джексона, чем очень удивила своих подписчиков в соцсети. Они отметили, что актриса очень талантлива, передает NUR.KZ.

"Какие песни Майкла Джексона вам нравятся? Как вам мой сегодняшний образ? Какие образы вы хотите еще увидеть?" - написала она, разместив видео своего перевоплощения в Instagram.

Образ впечатлил ее подписчиков. Они не оставили без внимания публикацию актрисы.

Поклонники ее творчества был щедры на "лайки" и комментарии.

"Эта девушка просто бомба", "Как ты похожа, это горячо", "Уау, круто", "Талантище", "Жаркынай Джексон", "Схожесть есть с Майклом Джексоном", "Талантливый человек талантлив во всем", "Я думала, что он воскрес", "Я-то думаю, на кого вы похожи, актерское мастерство супер", "Я не узнала даже", "Копия", "Дерзко", - отреагировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976905-prosto-bomba-zharkynay-hanayym-primerila-obraz-legendarnogo-maykla-dzheksona/