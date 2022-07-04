"Глаза папины": Сергей Безруков умилил Сеть фотографией с маленькой дочерью

Сергей Безруков с дочерью. Фото: instagram.com/s_bezrukov

Российский актер Сергей Безруков опубликовал фото с маленькой дочерью, которой исполнилось шесть лет. Фанаты актера отметили, как сильно девочка похожа на своего звездного папу, передает NUR.KZ.

"Маше сегодня уже шесть лет! Не спрашивайте, кем хочет стать… главное быть счастливой, согласны?" - написал Безруков в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Умиленные фанаты поздравили дочь звезды легендарного сериала "Бригада" и пожелали девочке счастья. Они также отметили, что девочка является копией своего отца.

"Мои поздравления, принцесса", "Пусть так и будет, пусть Маша будет самой счастливой!", "Побольше улыбок и хорошего настроения", "Как Маша похожа сильно на вас! Красавцы", "Мой любимый актер", "Глаза у дочки папины", - прокомментировали фолловеры.

Напомним, в прошлом году Сергей Безруков стал отцом в пятый раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976837-glaza-papiny-sergey-bezrukov-umilil-set-fotografiey-s-malenkoy-docheryu/