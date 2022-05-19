"Нужно быстрее выйти замуж": фанаты отреагировали на фото с декольте Камшат Жолдыбаевой

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Камшат Жолдыбаева опубликовала фото, на котором позирует в наряде, открывающем ее декольте. В ответ фанаты заявили, что певице нужно скорее выйти замуж и родить детей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram казахстанская артистка выложила кадр в черном наряде, демонстрирующем ее пышную грудь.

"Можешь ли ты остановить время?" - написала Камшат.

Пользователи соцсети тут же принялись активно комментировать ее снимок и высказывание.

"Если бы я мог остановить каждый момент, проведенный с тобой", "Время останавливается рядом с тобой", "Для вас остановим", "Красавица", "Секси", "Что за ангел спустился с небес", "Так мило выглядишь", "Хороший портрет", - выразили свое восхищение фанаты.

А некоторые принялись говорить Камшат Жолдыбаевой о необходимости завести семью.

"Для этого нужно как можно быстрее выйти замуж и родить детей. Не будешь одинока, когда состаришься", "Ты не можешь остановить время, но торопитесь выйти замуж, чтобы родить ребенка. Все женщины в этом мире заслуживают быть матерями", - высказались подписчики.

Напомним, ранее мы писали, что Камшат Жолдыбаева сообщила поклонникам о скором выходе своего нового клипа. Отечественная певица спела дуэтом с известным зарубежным артистом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1969982-nuzhno-bystree-vyyti-zamuzh-fanaty-otreagirovali-na-foto-s-dekolte-kamshat-zholdybaevoy/