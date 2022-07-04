"Всю свою карьеру я мучалась, утягивая свои телеса": Анфиса Чехова высказалась о лишнем весе

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова высказалась о временах, когда страдала от недовольства своей фигурой. По словам телеведущей, сейчас она счастливая женщина, так как может себе позволить больше не носить утяжки и корректирующее белье, передает NUR.KZ.

"Платье, которое с небольшим отрывом стало лидером голосования по количеству лайков и коментов. Ну, это неудивительно, ведь блеск - наше все. Хотя у бисерных и пайеточных платьев есть один нюанс, и некоторые из вас отметили это в комментариях.

На фото и видео они немного полнят! Да, так и есть. Идеальная фигура для блестящих платьев -это максимально худая. Но тем, у кого есть формы, не стоит переживать, потому что "сочность" давно в моде и ничего страшного не случится, если ваши формы чуть визуально округлятся за счет блеска", - заявила Чехова в своем Instagram.

Она также поделилась, какие эмоции в ней вызывает фото в блестящем платье.

"Я счастливая женщина, потому что могу позволить себе на вечеринки и на съемки больше не носить утяжки и корректирующее. Всю свою карьеру я мучилась, утягивая свои телеса. Я ненавидела это сдавливающее ощущение, когда еле дышишь в нарядах. Пыталась втянуть живот, уменьшить бедра, корсеты эти все ужасные, такое мучение!

Став более компактной, я обрела свободу быть собой! Потому что ничего не надо больше втягивать и скрывать. На фото, на экране, на сцене, я могу дышать свободно, надевать платье на голое тело или на тонкую комбинацию и чувствовать себя легко!" - призналась Анфиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976804-vsyu-svoyu-kareru-ya-muchalas-utyagivaya-svoi-telesa-anfisa-chehova-vyskazalas-o-lishnem-vese/