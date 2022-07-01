"Какое сексуальное фото": запечатлевшаяся в ванне Юля Михалкова взволновала фанатов

Юля Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova

Звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова взбудоражила соцсети, разместив фото, где запечатлена в момент принятия ванны. Фанаты не оставили без внимания публикацию актрисы, передает NUR.KZ.

Юля Михалкова разместила новое фото в Instagram. У актрисы здесь более миллиона подписчиков, которые с нетерпением ждут каждый ее пост.

Горячее фото красавицы заставило сердца мужчин-фанатов стучать сильнее. Но не поскупились на комплименты в ее адрес и представительницы слабого пола.

"Красавица", "Какое сексуальное фото у вас получилось", "Прелестная фотография", "Какой у вас нежный и красивый макияж", "А где же бокал игристого шампанского?", "Вау, даже в ванне красотка", "Ой, какая классная", - написали подписчики.

Ну а некоторые под пеной разглядели на Юле нижнее белье.

"Что за лифон в ванне?", "Юлия, вы в одежде, что ли, осуществляете помывку?", "В лифане, что ли?" - гласят комментарии зорких подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976599-kakoe-seksualnoe-foto-zapechatlevshayasya-v-vanne-yulya-mihalkova-vzvolnovala-fanatov/