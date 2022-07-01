"Пантера": 35-летняя Маша Горбань в стильном аутфите изумила своих фолловеров

Маша Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha

Российская актриса Маша Горбань, полюбившаяся зрителям по сериалу "Кухня", вызвала восторг своих подписчиков, представив на их суд свой новый аутфит. Фанаты отметили, что недавно ставшая во второй раз мамой актриса имеет фигуру, о которой многие мечтают, передает NUR.KZ.

35-летняя Маша Горбань предстала перед фанатами в стильном луке, который лишь подчеркнул ее харизму и яркую индивидуальность.

Белая рубашка, спущенная на одно плечо, джинсовая юбка необычного кроя, а также головной убор и босоножки на платформе с леопардовом принтом - образ Маши получился очень дерзким и интересным. На одно плечо актриса накинула плащ нюдового цвета.

Фанаты остались в восторге и написали ей свои хвалебные отзывы.

"Пантера", "Маша, классно выглядишь", "Когда смотришь на вас, очаровательная Маша, то очень сложно удержаться от комплиментов. Вы так прекрасны", "Клеопатра", "Ну какая же красивая и стильная", "Морячка", "Юбка просто огонь", - отметили фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976537-pantera-35-letnyaya-masha-gorban-v-stilnom-autfite-izumila-svoih-folloverov/