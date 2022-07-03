"Новая миссис Бекхэм": жена сына легенды футбола украсила обложку Tatler

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham

27-летняя супруга Бруклина Бекхэма Никола Пельтц снялась для августовского номера журнала Tatler. Жена сына легендарного футболиста украсила обложку предстоящего выпуска.

Никола поделалась снимками для Tatler в своем Instagram.

"Новая миссис Бекхэм готова к крупному плану", - говорится на обложке августовского выпуска журнала.

Отмечается, что супруга сына Дэвида Бекхэма обсудила с журналистами светскую и домашнюю жизнь. Старший сын легендарного футболиста Бруклин Бекхэм и дочь американского миллиардера Нельсона Пельтц Никола поженились в апреле текущего года.

Поклонники Николы, которая пробует себя в сфере писательства и кино, пришли в восторг от фотографий для Tatler.

"Она такая завораживающая", "Никола конечно красотка, но мы-то знаем, кто настоящая миссис Бекхэм", "Божественная красота", "На этих фото похожа на Брижит Бардо", - писали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976519-novaya-missis-bekhem-zhena-syna-legendy-futbola-ukrasila-oblozhku-tatler/