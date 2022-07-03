46-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" вышла в свет в прозрачном платье

Ева Лонгория. Фото: Daniele Venturelli/Getty Images

Известная актриса Ева Лонгория посетила кинофестиваль в Италии. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" вышла в свет в прозрачном платье от Alberta Ferretti.

Фотографии с кинофестиваля в Таормине Ева опубликовала в своем официальном Instagram. Она презентовала фильм, состоящий из 7 короткометражек, которые объединены тем, что все они сняты и написаны женщинами, пояснила актриса в публикации.

На фестивале Лонгория появилась в атласном платье в пол бренда Alberta Ferretti, прозрачное декольте которого расшито мерцающими кристаллами.

Видно, что она вышла в свет без нижнего белья.

Поклонники восхитились внешним видом звезды - соответствующие комментарии они оставили под фото актрисы.

"Выглядишь потрясающе в наряде от Alberta Ferretti", " Просто сногсшибательно", "Сексуально, но не вульгарно", "Всегда одевается стильно и со вкусом", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976513-46-letnyaya-zvezda-otchayannyh-domohozyaek-vyshla-v-svet-v-prozrachnom-plate/