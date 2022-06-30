"Это просто восторг!": Валерия Чекалина очаровала фанатов романтической фотосессией

Валерия Чекалина. Фото: instagram.com/ler_chek

Российский блогер-миллионник Валерия Чекалина поделилась красочной фотосессией, снятой во Франции. Подписчики отметили, что мать троих детей их вдохновляет на путешествия, передает NUR.KZ.

Блогер отметила, что всегда хотела попасть в это сказочное место.

"Прованс! Неужели я тут?! Вы тоже видите эти бесконечные поля цветов?! Боже, если бы я могла передать вам этот запах раннего утра, свежескошенной травы и ветра в волосах! Ваша Лерчик счастлива! Любит вас!" - написала Валерия в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Платье с корсетом, соломенная шляпка, усыпанный подсолнухами салон автомобиля и бескрайние поля цветов - фотосессия получилась очень романтической и произвела впечатление на подписчиков Валерии.

"Все, теперь хочу во Францию!", "Лерчик, вы невероятная! Такая красивая, очень интересно наблюдать за вами", "Тоже планирую путешествовать. Лера, вдохновляешь", "Божественные фото", "Как же круто, честно, не ожидала такого!", "Вау, это просто восторг!" - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976310-eto-prosto-vostorg-valeriya-chekalina-ocharovala-fanatov-romanticheskoy-fotosessiey/