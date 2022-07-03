68-летняя Любовь Успенская показала фанатам подтянутую фигуру в купальнике

Любовь Успенская. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

"Королева русского шансона", известная певица Любовь Успенская опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором вместе с дочерью продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано на официальной странице Любови Успенской в Instagram. В описании звезда рассказала, что примерила с дочерью купальные наряды, которые они намерены взять с собой на отдых.

"На днях мы вместе уезжаем в небольшой семейный отпуск, и вот, решили примерить на себя летние вещи из новой коллекции", - написала Успенская.

Она обратилась к подписчикам с просьбой помочь решить, какие из нарядов будет лучше взять с собой.

"Как вы думаете, что лучше взять с собой на море? Какие образы подошли бы лично вам? Какими аксессуарами их можно было бы разбавить? И, кстати, собираетесь ли вы сами летом в отпуск, и если да, то как планируете его провести?" - спросила певица.

Поклонники "королевы русского шансона" осыпали ее комплиментами, отметив, что для своего возраста они выглядит сногсшибательно.

"У вас двоих очень красивые фигуры!"; "Все подходит! Вы такие стройные!"; "Вечно молодая"; "Какие красивые наряды и роскошные женщины"; "Глаз не оторвать", - написали восторженные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976258-68-letnyaya-lyubov-uspenskaya-pokazala-fanatam-podtyanutuyu-figuru-v-kupalnike/