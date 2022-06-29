Позирующую в купальнике актрису Бибигуль Актан спросили о беременности (фото, видео)

Бибигуль Актан. Кадр видео: instagram.com/bibigul_aktan_s

Актриса Бибигуль Актан отправилась отдыхать на Кипр. Знаменитость, надевшая купальник, сняла себя на видео и показала поклонникам, после чего один из них заподозрил ее в беременности, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Бибигуль выложила видео, на котором она катается на яхте. При этом актриса одета в черный слитный купальник, поверх которого накинула развевающееся на ветру белое парео.

"Ну да. Как всегда, слов нет, только "ах", "Все-таки какая вы красивая", "Бибигуль, ты очарование, очень скучаю по тебе", "Что за бомба, честно говоря", - восхитились знаменитостью поклонники.

При этом один из них уточнил, не в положении ли Актан.

"Беременна?" - написал он.

Бибигуль Актан. Кадр видео: instagram.com/bibigul_aktan_s

Чуть позже Бибигуль выложила серию фотографий, снятых в городе Дипкапраз.

"Одно из самых уникальных мест на Кипре. Это самая узкая, северная часть острова, "хвостик" справа сверху, если смотреть на карту. Уникальность этого места в том, что вода кристально чистая, пляжи с белым, мелким песком. Но самое главное, что это километры диких пляжей!" - прокомментировала она место своего отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976217-poziruyuschuyu-v-kupalnike-aktrisu-bibigul-aktan-sprosili-o-beremennosti-foto-video/