"Само очарование": Кристина Асмус показала, какой была в юности

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса и телеведущая Кристина Асмус поделилась архивной фотографией, на которой запечатлена в юном возрасте в момент своего пребывания в Санкт-Петербурге. Актриса рассказала, как любит этот город, а фанаты отметили, что она ничуть не изменилась за годы, передает NUR.KZ.

Кристина отметила, что на архивной фотографии, которую она опубликовала в Instagram, ей всего 16 лет.

"Это я в Питере в 2004 году. Я очень люблю этот город, меня с ним связывает миллион счастливых воспоминаний. Помню, как я жила в коммуналке, пока поступала в театральный, а потом поступила и испугалась там жить.

Огромный период в жизни для меня, когда я полгода снимала в Питере документальное кино. Как я познакомилась с легендарной актрисой Ириной Муравьевой на корабле. А сколько романтичных поездок было в Питер!

Лучше, чем на Мальдивы, отвечаю! Там был важный для меня проект "Вернувшиеся". Потрясающие прогулки с моей сестрой, когда она училась там в Лесгафта. А уж сколько разных съемок!

С теплом вспоминаю нашу первую поездку с дочкой туда - она была совсем кроха и мы жили в отеле, который еще не открылся", - вспомнила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Асмус рассказала, что в Петербурге у нее много друзей, туда переехала ее семья из Новокузнецка. А в этот раз актриса посетила город с презентацией фильма "Булки".

Подписчики прокомментировали пост телеведущей.

"Возраст тебе к лицу", "Ого, какая красотка", "Хорошенькая", "Вау, еле узнала", "Идеальный возраст", "Прошли годы, а вы похорошели!", "Красотка какая!", "Какая лапочка", "Прикольная", "Красиво одета для того времени, еще гофрешки сделала", "Само очарование", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976145-samo-ocharovanie-kristina-asmus-pokazala-kakoy-byla-v-yunosti/