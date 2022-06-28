Тимур Балымбетов рассмешил соцсети своим архивным фото и умилил кадрами с сыном

Тимур Балымбетов. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов показал свое архивное фото. Он посоветовал посмотреть на него всем, кто "загоняется по поводу своей внешности", передает NUR.KZ.

В своем Instagram интервьюер выложил коллаж, состоящий из архивной и современной фотографий.

"Удивительно, что делает время. Я на собственном примере могу сказать, что некоторым из нас оно однозначно идет на пользу. Поэтому, если вы меня читаете и загоняетесь по поводу своей внешности, посмотрите на этот коллаж и обретите надежду. Все лучшее впереди. Хорошего настроения", - написал Балымбетов.

Подписчики продюсера признались, что не сразу узнали его на фото, настолько сильно он, по их мнению, изменился.

А видео, на котором Балымбетов показал прогулку своего сына с бабушкой, вызвало умиление у пользователей соцсети, которые отметили, что маленький Иса очень похож на своего отца.

"Папина ксерокопия", "Ребенок — копия отца, а отец — копия своей матери!", "Копия своей бабушки, пусть она живет долго", "Маленький Балу", "Красота! Пусть будет счастливым ребенком", "Милый ребенок. Мама у вас красивая", - высказались они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975952-timur-balymbetov-rassmeshil-sotsseti-svoim-arhivnym-foto-i-umilil-kadrami-s-synom/