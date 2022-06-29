45-летний Орландо Блум записал видео в спортзале и восхитил своих поклонниц

Орландо Блум. Фото: instagram.com/orlandobloom

Известный британский актер Орландо Блум опубликовал в соцсетях видео, снятое во время тренировки в спортзале. Развитые мускулы голливудского красавца вызвали восторг со стороны фанаток, передает NUR.KZ.

Ролики были опубликованы на официальной странице актера в Instagram.

На видео Орландо занимается силовыми упражнениями в спортзале: качает руки, грудь, спину и пресс.

В описании к посту Блум признался, что в 19 лет получил серьезную травму спины. Врачи, по словам актера, считали, что тот вряд ли сможет передвигаться без помощи со стороны.

За неполные сутки пост набрал уже более 4000 комментариев. Поклонницы осыпали 45-летнего Орландо комплиментами.

"Кэти Перри, ты - счастливая женщина"; "Ждем возвращения Леголаса"; "Ты, как хорошее вино, с годами становишься только лучше"; "Это видео сделало мой день. Выглядишь потрясающе!" - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975934-45-letniy-orlando-blum-zapisal-video-v-sportzale-i-voshitil-svoih-poklonnits/