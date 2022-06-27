"Какое тело!": Лидо в бикини привела в восторг соцсети (фото, видео)

Лидо. Фото: instagram.com/lido_kz

Певица Лидо поделилась с подписчиками своим пляжным фото в купальнике. Фанаты остались под большим впечатлением от того, как выглядит многодетная мать, передает NUR.KZ.

"Длинный полезный пост про белую рубашку хотела написать. Но не буду, все равно никто не читает, особенно под таким фото", - написала Лидо в Instagram.

На кадре мать четырех детей, сидя на пляжном песке, позирует в бикини с анималистичным принтом, поверх него артистка накинула белую рубашку и не стала ее застегивать. Образ дополнили шляпа-канотье, солнцезащитные очки и украшения.

Поклонники остались под впечатлением от фигуры и фотографии Лидии Досалиной.

"Какое тело", "Почему такая идеальная", "Лидо, у вас просто шикарный живот!", - восхитились пользователи соцсети.

На другом видео Лидо позирует в облегающем ее тело платье с открытыми плечами. Эти кадры подписчики тоже не оставили без внимания.

"Боже, как вы прекрасны, в любое время года", "Скажите, какой это секрет, выглядит так шикарно", "Мы влюблены в вас", "Очень красиво", - написали фанаты певицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975837-kakoe-telo-lido-v-bikini-privela-v-vostorg-sotsseti-foto-video/