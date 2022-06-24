"Если будет, как у папы, то я сделаю чик-чик": Дана Есеева ответила на вопрос о блефаропластике

Дана Есеева. Фото: instagram.com/dana_yesseyeva

Казахстанская блогерша Дана Есеева ответила на вопрос о том, делала ли она блефаропластику. Многодетная мать заявила, что, возможно, в будущем прибегнет к этой услуге, передает NUR.KZ.

По словам блогерши, одна из пользовательниц соцсети начала спорить с ней, что Дана сделала себе блефаропластику.

"Но в принципе, мне так часто пишут и просят номер врача. Эта девушка просит выслать вот такую фотографию", - написала Есеева.

Просьбу подписчицы она выполнила и сделала фото, на котором видно, что на ее веках нет никаких швов, остающихся после блефаропластики.

"Второй глаз тоже сфотаю на всякий случай, мало ли", - посмеялась блогерша.

При этом мать пятерых детей призналась, что когда-то действительно собиралась делать операцию на веках.

"Я, кстати, как-то пошла делать блефаропластику, но врач мне сказала, что я пришла рано. Может, лет через пять. Поэтому я не говорю, что это плохо. Бывает, что веко очень свисает и это необходимо. Если моя генетика не в папу, то я обойдусь. Но если будет, как у папы, то я сделаю чик-чик", - заявила Дана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975547-esli-budet-kak-u-papy-to-ya-sdelayu-chik-chik-dana-eseeva-otvetila-na-vopros-o-blefaroplastike/