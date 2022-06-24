Показавшая попу Ольга Бузова разозлила соцсети (фото)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова опубликовала фотографии с ЮАР, на которых она позирует в бикини, повернувшись к камере спиной. Пользователей соцсети возмутила демонстрация певицей своих ягодиц в купальнике, передает NUR.KZ.

"В ЮАР сейчас зима, и вечером может быть даже 7 градусов. Я уже на опыте, и в этот раз взяла с собой не только купальники, но и теплые вещи с уггами. Но это совершенно не значит, что я лишу вас фотографий в купальниках, тем более, у вас сейчас лето. Кстати, как вам моя прическа?" - написала Бузова в своем Instagram.

Однако поклонники серию кадров не оценили.

"А в чем прикол таких фото?", "Я так понимаю, без фото попы ее никто не смотрит", "И зачем нам фото попы, и причем, некрасивой?", "Как, прости, Господи, себя ведет. Мерзко, для чего это или для кого", - высказались они.

А некоторые отметили, что после того, как стало известно о смерти известного певца Юрия Шатунова, публиковать подобные снимки неуважительно.

"Оля, сегодня такой день трагичный, ну неужели именно сегодня такие фото?! Ну где душа?", "Трагедия. Легенда ушла, коллега, певец Юра Шатунов. Такое неуважение со своей *опой", "Мы тут вообще-то потеряли настоящего артиста, легенду, Юрия Шатунова, а ты...", "Я тоже считаю, что немного поуважительней можно было бы отнестись к ситуации с известным легендарным певцом и хотя бы сегодня *опу не выкладывать", - возмутились подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975487-pokazavshaya-popu-olga-buzova-razozlila-sotsseti-foto/