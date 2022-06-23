Изменившаяся до неузнаваемости Наталия Орейро шокировала фанатов

Наталия Орейро. Кадр видео: instagram.com/nataliaoreirosoy

Уругвайская актриса Наталия Орейро, известная на весь мир, сыграла главную роль в сериале "Святая Эвита". Для этой роли звезда "Дикого ангела" пошла на кардинальные изменения во внешности, передает NUR.KZ.

Сериал "Святая Эвита" был снят по одноименной книге, он выйдет на экраны 26 июля, а пока Орейро выложила в своем Instagram тизер. Наталия сыграла Эву Перон, внебрачную дочь фермера, впоследствии ставшую супругой 29-го президента Аргентины. Национальный конгресс провозгласил ее "Духовным лидером нации".

Для роли Наталия из жгучей брюнетки стала блондинкой. Стремление изобразить женщину, которая в последние месяцы страдала от болезни, также изменило внешность Орейро.

Поклонники заявили, что с нетерпением ждут выхода сериала.

"С большим интересом посмотрю на эту вашу роль, ради которой вы даже пожертвовали волосами", "Я уже хочу его увидеть! Мне понравилась книга", "Эффектно! Просто потрясающе!", "О Боже, какая ты гениальная актриса! "Оскар" Наталии Орейро! Ты заслуживаешь этого", - прокомментировали они.

Ранее фанаты также оценили образ Орейро, ставшей на время съемок сериала блондинкой.

"Ты всегда красива, но как брюнетка ты естественней и красивей", "Только не блонд, пожалуйста", "Это богиня Наталия Орейро со своим платиновым блондом", "Мне натуральный цвет нравился больше. Но так тоже хорошо", "О, нет, вы потеряли шарм и стали как все", - высказались пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975326-izmenivshayasya-do-neuznavaemosti-nataliya-oreyro-shokirovala-fanatov/