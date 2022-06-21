"Нет слов": Белла Торн в бюстгальтере от Chanel поразила поклонников

Белла Торн. Фото: instagram.com/bellathorne

Известная актриса Белла Торн снялась в бюстгальтере от Chanel и вызвала восторг среди своих подписчиков в соцсетях - фанаты оставили сотни хвалебных комментариев.

Серия фотографий появилась в Instagram Торн.

24-летняя Белла показала бюст в облегающем черном топе с золотой цепочкой, прикрепленной к эмблеме люксового бренда Chanel.

Также актриса позировала перед объективом под солнцем на лежаке в черных брюках с эмблемами французского модного дома.

Под фото поклонники Торн восхитились внешним видом знаменитости.

"Нет слов, чтобы передать твою красоту и шарм", "Ты становишься все прекраснее", "Ты - мой краш уже несколько лет", "Королева", "Выглядишь сногсшибательно, Белла", - писали они.

За страничкой Торн следят около 25,5 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1975021-net-slov-bella-torn-v-byustgaltere-ot-chanel-porazila-poklonnikov/