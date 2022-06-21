Семь горячих фото казахстанских и российских знаменитостей в бикини

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

С приходом лета представители шоу-бизнеса спешат нарядиться в модные купальники и позагорать на солнце. Некоторые из них выбирают для этого зарубежные пляжи. NUR.KZ представляет свежую подборку знаменитостей, которые решили похвастаться своими фигурами, облаченными в бикини.

Актриса Асель Садвакасова отправилась в Бодрум, откуда порадовала подписчиков в Instagram фотографией в купальнике. Для пляжа знаменитость выбрала черный комплект без бретелей, который подчеркнул ее женственную фигуру.

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Позагорала на пляжах Бодрума и блогерша Мадина Мамадилиева. Инстадива украсила себя более ярким купальником, а заодно решила продемонстрировать на странице в соцсети свои ягодицы.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

18-летняя Айару Бакытбек тоже похвасталась перед поклонниками фигурой, выбрав черное бикини на завязках. Судя по локации, юная блогерша отправилась в турецкий Мармарис.

А вот певица Say Mo выбрала для отдыха Египет, где принарядилась в яркий желтый купальник, в котором задорно потанцевала на камеру.

Российская певица Клава Кока сделала для фанатов несколько снимков в отеле Ялты. Нежно-розовый купальник был по достоинству оценен поклонниками.

Наталья Рудова тоже порадовала пользователей соцсети фотографиями у моря, но не стала указывать, где они были сделаны.

Анна Заворотнюк улетела на такой популярный в этом сезоне у звезд турецкий Бодрум, где запечатлела себя в модном темном купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974990-sem-goryachih-foto-kazahstanskih-i-rossiyskih-znamenitostey-v-bikini/