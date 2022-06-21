Семь горячих фото казахстанских и российских знаменитостей в бикини
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С приходом лета представители шоу-бизнеса спешат нарядиться в модные купальники и позагорать на солнце. Некоторые из них выбирают для этого зарубежные пляжи. NUR.KZ представляет свежую подборку знаменитостей, которые решили похвастаться своими фигурами, облаченными в бикини.
Актриса Асель Садвакасова отправилась в Бодрум, откуда порадовала подписчиков в Instagram фотографией в купальнике. Для пляжа знаменитость выбрала черный комплект без бретелей, который подчеркнул ее женственную фигуру.
Позагорала на пляжах Бодрума и блогерша Мадина Мамадилиева. Инстадива украсила себя более ярким купальником, а заодно решила продемонстрировать на странице в соцсети свои ягодицы.
18-летняя Айару Бакытбек тоже похвасталась перед поклонниками фигурой, выбрав черное бикини на завязках. Судя по локации, юная блогерша отправилась в турецкий Мармарис.
А вот певица Say Mo выбрала для отдыха Египет, где принарядилась в яркий желтый купальник, в котором задорно потанцевала на камеру.
Российская певица Клава Кока сделала для фанатов несколько снимков в отеле Ялты. Нежно-розовый купальник был по достоинству оценен поклонниками.
Наталья Рудова тоже порадовала пользователей соцсети фотографиями у моря, но не стала указывать, где они были сделаны.
Анна Заворотнюк улетела на такой популярный в этом сезоне у звезд турецкий Бодрум, где запечатлела себя в модном темном купальнике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974990-sem-goryachih-foto-kazahstanskih-i-rossiyskih-znamenitostey-v-bikini/