"Вы сногсшибательны": Асель Садвакасова в коротком платье с открытыми плечами очаровала Казнет

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова отправилась в Бодрум, где прогулялась по улице в коротком платье с открытыми плечами. Показав фанатам видео с прогулки, знаменитость собрала море комплиментов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Асель показала, как отдыхает в Турции. На опубликованном видео она идет по улице в черном платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Образ звезды дополнил клатч в тон наряду, светлые туфли и распущенные волосы.

"С возвращением меня в "инсту". Столько всего надо рассказать. Такие глобальные перемены в моей жизни. Потихоньку начну вам рассказывать, а пока вам мое новое видео. Жду ваши комментарии. Честно, очень скучала", - написала Садвакасова.

Подписчики Асель оказались очарованы ее образом.

"Уникальная девушка-красотка! Вам любой наряд к лицу! Не пропадайте так больше, мы тоже скучали!", "Перемены в лучшую сторону", "Трансформация, любить себя - это у вас на лице. Здорово!", "Вы так изменились внешне", "Возвращаться надо вот так, девочки, тоже скучала, обрадовалась, увидев вас ленте", "Вы сногсшибательны", - написали актрисе верные фанаты.

Напомним, ранее Асель Садвакасова, вернувшаяся с острова Бали на родину, заявила, что в ее жизни начался "совершенно новый период".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974877-vy-snogsshibatelny-asel-sadvakasova-v-korotkom-plate-s-otkrytymi-plechami-ocharovala-kaznet/