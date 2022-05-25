"Совершенно новый период": Асель Садвакасова заинтриговала фанатов своим признанием

Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса Асель Садвакасова, вернувшаяся с острова Бали на родину, поделилась с поклонниками новыми мыслями и заинтриговала их своим признанием. Знаменитость заявила, что в ее жизни начался "совершенно новый период", передает NUR.KZ.

В аккаунте Instagram Асель пространно дала понять, что перед ней стоял выбор, который способен изменить ее жизнь. О какой сфере идет речь, артистка не пояснила.

"Сейчас происходит совершенно новый период в моей жизни. Я много наблюдаю, думаю, чувствую, размышляю. Я обязательно скоро вернусь со всеми интересными новостями. Переход на новый уровень развития всегда происходит очень интересно. Вначале интерес, любопытство. Потом возникает страх, ведь все новое - это еще неизведанное, а поэтому нам кажется опасным.

И тут два пути: остаться на месте из страха и так и не узнать, что же там было, или рискнуть и шагнуть вперед, не зная ничего, а доверившись зову сердца. Идти вперед очень страшно, я знаю. Успокоить не смогу, будет всегда страшно. Только я все иду. Потому что внутри меня голос с каждым разом увереннее говорит: "Иди", - порассуждала актриса.

Из слов Асель можно сделать вывод, что новый выбор вытолкнул ее из зоны комфорта.

"И вот когда кажется, что все в твоей жизни наконец гармонично, понятно, ты счастлива и кайфуешь в моменте, появляется новый виток твоей эволюции, совершенно неизведанный и непонятный. А от того хочется сказать: "Нет, мне и так хорошо". При этом ты понимаешь, что там расширение твоего счастья.

А как поступила я? Со мной, кажется, ответ очевиден. Я доверяю (хотя, чего греха таить, коленки потряхивает). Нет "плохого" или "хорошо" - есть лишь бесценный опыт. Ну так вот, под такую красивую музыку и высокие тексты пошла я в новый опыт", - объявила звезда.

Поклонникам лишь осталось гадать, о чем именно ведет речь знаменитость, которая пообещала рассказать им "интересные новости".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1970903-sovershenno-novyy-period-asel-sadvakasova-zaintrigovala-fanatov-svoim-priznaniem/