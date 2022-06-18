Бейонсе снялась для Vogue

Бейонсе. Фото: instagram.com/beyonce

Известная американская певица Бейонсе снялась в фотосессии для британского Vogue. Так артистка намекнула на скорый выход нового альбома, считают фанаты.

В своем официальном Instagram поп-дива опубликовала серию фото, которые были сделаны для британского Vouge. Номер журнала с Бейонсе на обложке, которая певица позирует на коне в длинном черном платье и шляпе из перьев, должен выйти в июле.

Также певица показала и другие образы из июльского номера.

Например, она появилась в золотом пальто, расшитом кристаллами Swarovski, образ дополнили объемные золотые серьги.

Певица также позирует в блестящих легинсах и корсете, которые дополняет головной убор из перьев.

Еще продемонстрировала готический образ в черном кожаном пальто, позируя на мотоцикле.

Недавно певица удалила основное фото своего аккаунта в Instagram, а также в новом описании к профилю фанаты уловили намек на выход нового альбома.

Они предположили, что альбом под названием "Ренессанс" выйдет 29 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974494-beyonse-snyalas-dlya-vogue/