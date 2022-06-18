Бейонсе снялась для Vogue
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Известная американская певица Бейонсе снялась в фотосессии для британского Vogue. Так артистка намекнула на скорый выход нового альбома, считают фанаты.
В своем официальном Instagram поп-дива опубликовала серию фото, которые были сделаны для британского Vouge. Номер журнала с Бейонсе на обложке, которая певица позирует на коне в длинном черном платье и шляпе из перьев, должен выйти в июле.
Также певица показала и другие образы из июльского номера.
Например, она появилась в золотом пальто, расшитом кристаллами Swarovski, образ дополнили объемные золотые серьги.
Певица также позирует в блестящих легинсах и корсете, которые дополняет головной убор из перьев.
Еще продемонстрировала готический образ в черном кожаном пальто, позируя на мотоцикле.
Недавно певица удалила основное фото своего аккаунта в Instagram, а также в новом описании к профилю фанаты уловили намек на выход нового альбома.
Они предположили, что альбом под названием "Ренессанс" выйдет 29 июля.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974494-beyonse-snyalas-dlya-vogue/