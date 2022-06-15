"Любовь тракториста": Айгуль Мукей на тракторе в ауле вдохновила фанатов (фото)

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Айгуль Мукей отправилась в аул к родственникам, где запечатлела себя сидящей в тракторе. Необычное для телеведущей амплуа впечатлило ее подписчиков, передает NUR.KZ.

"Любовь тракториста. Это я ездила в аул к родным и сделала только эти фото. Асанали, кстати, в ауле до сих пор отдыхает. А у меня к вам вопрос: где в Казахстане можно отдохнуть? На недельку? С детьми? Наш отдых запланирован только на август, хотелось бы с детьми и куда-то в Казахстан на природу съездить", - написала Мукей в своем Instagram.

Для фото в тракторе Айгуль выбрала женственное платье с гороховым принтом, что сделало кадры особенно колоритными.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

Поклонники тут же принялись советовать отечественной телеведущей свои излюбленные места для отдыха в разных частях Казахстана и осыпать ее комплиментами.

"Замечательно! Вы умеете водить трактор? Прекрасная келин", "А я так и не посидела в тракторе, всегда хотела", "Келинка, обожаю вас, такая простая", "Хорошо смотритесь", "Ты шикарно смотришься в любом виде транспорта. Красотка, как обычно", - восхитились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1974117-lyubov-traktorista-aygul-mukey-na-traktore-v-aule-vdohnovila-fanatov-foto/