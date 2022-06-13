"Все-таки родинка вас украшала": Айгуль Мукей показала фото десятилетней давности

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

47-летняя казахстанская телеведущая Айгуль Мукей показала свою фотографию десятилетней давности. Поклонники привычно оставили под снимком море комплиментов и отметили, что родинка, которая ранее была на ее лице, украшала телеведущую, передает NUR.KZ.

"Телефоны напоминают. Это я 10 лет назад. Пухляш такой. Жду лайков, мои любимые", - написала Мукей в своем аккаунте Instagram, выложив архивный кадр.

На фото Айгуль имеет черные волосы, модную короткую стрижку, лицо украшено неброским макияжем.

Айгуль Мукей. Фото: instagram.com/aigulmukei

"Все-таки родинка вас украшала", "Все казахские девушки красивые", "Такие красивые брови", "Красоту ничем не испортишь. Дай Аллах здоровья и семейного благополучия", "Я помню вас такой", "Просто персик", "Моя любимая телеведущая", "Красивая, как всегда!", "Ну, что сказать, красотка была и будешь, и есть", "Не пухляш, молодая, красивая", "В хорошем смысле этого слова! Вы шикарная казашка!", - заявили подписчики.

А некоторые принялись делиться своими воспоминаниями о тех временах ее работы.

"Помню это лицо, в те года я вас видела в городе Тараз, и понравились мне, сказала всем, какая красавица, и мы с вами поздоровались тогда, а теперь вы соседка моего брата, вижу вас и ваших деток", "Я помню вас с хвостиками, когда вы вели передачу "Поздравления" на канале "Цесна", "Я помню, был маленьким пацаном и иногда у людей дома стоял включенный "Хабар". И вот, вы были одной из немногих, кого я помню из новостей", - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973750-vse-taki-rodinka-vas-ukrashala-aygul-mukey-pokazala-foto-desyatiletney-davnosti/