"Я больше чем чувак с голыми фото": Нучи объяснил свой отказ от провокационных снимков

Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев объяснил, почему отказался от провокационных фотографий, демонстрирующих его сексуальность. Нучи заявил, что он "больше чем чувак с голыми фото" и он устал бороться с ветряными мельницами, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц отметила, что Нучи перестал публиковать откровенные кадры, демонстрирующие его тело.

"Больше не будет у меня таких фоточек", - написал в ответ блогер.

Story Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Ранее он объявил, что больше не хочет сексуализировать себя.

"Мне не хочется более агрессивной сексуальности и в целом сексуализировать себя, а потом в очередном интервью или при личной встрече объяснять, что мои горячие фото в "Инстаграм" - всего лишь фото, и на самом деле я глубокий, умный, многогранный", - говорил тогда Нурлан.

Как оказалось, после того заявления от него отписалась тысяча человек.

"Им, очевидно, от меня нужно было только это", - высказался Алимходжаев.

Story Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Он также рассказал о ситуации, которая послужила триггером к тому, чтобы отказаться от таких кадров.

"Я обедал с другом. Ему написал его супруг, спросил, где он, что делает. Он ответил: "Обедаю с Нурланом, владельцем салона красоты". А его супруг прислал ему мои горячие фото из Instagram с подписью: "С этим, что ли?". Друг засмеялся, но мне было не до смеха. По факту, мне пофиг, что там думает он или кто-то другой. Но я понял: так больше нельзя!

Каким бы прекрасным, умным, глубоким и чувствующим человеком я бы ни был, люди все равно будут делать свои выводы, опираясь на то, что я сам демонстрирую. Устал бороться с ветряными мельницами и каждый раз доказывать, что я больше чем чувак с голыми фото в Instagram и я вовсе не тот, за кого вы меня принимаете", - резюмировал Нучи.

Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973471-ya-bolshe-chem-chuvak-s-golymi-foto-nuchi-obyasnil-svoy-otkaz-ot-provokatsionnyh-snimkov/