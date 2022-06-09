"Суперкрутая": звезда сериала "Громовы" Глафира Тарханова представила неожиданные образы

Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова представила на суд своих подписчиков в соцсети новые фотосессии. Неожиданные образы актрисы пришлись по душе многим ее фанатам, передает NUR.KZ.

Глафира отметила, что хочет поддержать талантливого фотографа Александру Жук. У девушки по непонятным причинам заблокировали страничку. Глафира рассказала, что Саша помогла ей воплотить в жизнь все эти разные образы.

"Все эти фото сделаны в одной локации - в 100 км от Москвы", - отметила Тарханова в Instagram.

Глафира не боится экспериментов, это прекрасно знают все ее подписчики, однако не перестают удивляться новым образам актрисы. Они отмечают, что это всегда неожиданно, ведь Глафира умеет быть и нежной, и дерзкой, и романтичной, и роковой.

"Суперкрутая, а еще и красоточка", "И модель, и фото супер", "Фото огненные", - написали они свои комментарии под ее постом.

Накануне Глафира поделилась другими фотографиями. Она отметила, что фото были сняты на телефон, поскольку разрядился аккумулятор фотоаппарата, но это ничуть не отразилось на конечном результате благодаря мастеру своего дела Алене Зелениной.

"Очень живописно получилось - тени и фон!", "Богиня", "Глафира, вы, как всегда, прекрасны", - гласят лестные отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973310-superkrutaya-zvezda-seriala-gromovy-glafira-tarhanova-predstavila-neozhidannye-obrazy/