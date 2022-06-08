"Разберитесь в себе": Дарья Александрова о том, как люди толкают блогеров на пластику

Дарья Александрова. Фото: instagram.com/dariya_aleksandrova

Казахстанская актриса и телеведущая Дарья Александрова высказалась о людях, которые позволяют себе критиковать чужую внешность. По мнению знаменитости, именно такие комментарии толкают людей на пластические операции, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Дарья показала сообщение от некоего анонима, который заявил, что ей подходит любой цвет волос, кроме нынешнего. Его комментарий возмутил блогершу.

"Помните, рассказывала про тех, кто типа по-доброму и якобы от всей души хочет высказать свое непрошеное мнение. Из-за таких людей другие люди обрастают комплексами, что-то пытаются изменить в себе. Мне кажется, поэтому многие блогеры постоянно прибегают к хирургическим вмешательствам, потому что этих "добрых советчиков" у них гораздо больше", - высказалась Александрова.

После этого актриса обратилась ко всем девушкам.

"Думаю, вы сталкиваетесь тоже с таким, как кто-то по-доброму и даже с жалостью скажет, какая же вы вся красивая и классная, но вот грудь бы или нос поменять. И все в этом роде. Если вам до этого мнения было абсолютно нормально, значит все продолжает быть так же. И ничего извне не должно повлиять на ваше отношение к себе", - заявила Дарья.

Само сообщение она тоже прокомментировала.

"Возвращаясь к волосам, у меня сейчас цвет волос мой натуральный, родной. И я не хочу, если того не требует какой-то проект, менять его на другой цвет. Он идеально подходит к цвету моей кожи, глазам. Мои волосы здоровые, потому что я их не крашу постоянно. Прошу "добрых советчиков" меня не беспокоить. Да и не лезть к женщинам в принципе. Разберитесь в себе. Что вас в себе не устраивает? Какой конфликт внутри?" - резюмировала знаменитость.

Story Дарьи Александровой. Скрин: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973185-razberites-v-sebe-darya-aleksandrova-o-tom-kak-lyudi-tolkayut-blogerov-na-plastiku/