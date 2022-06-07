"Бомба, в которую заложен заряд обольщения": Карина Зверева похвасталась пышным бюстом

Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

Российская актриса театра и кино Карина Зверева похвасталась пышным бюстом, опубликовав новое фото в соцсети. Подписчики не смогли скрыть своего восторга и признались в любви 45-летней кинодиве, передает NUR.KZ.

"Препод или студентка? Да нет", - написала Карина в Instagram, отметив, что изображает роль секретаря в новом кинопроекте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На Карине строгий фиолетовый костюм и топ нюдового цвета. Ее пышная грудь привлекла внимание подписчиков, которые отметили, что актриса в прекрасной форме.

Они рассыпались в комплиментах, одарив ее пост "лайками" и огненными смайликами.

"Столько жара", "Просто бомба, в которую заложен заряд обольщения", "Самая милашка", "Красотка", "Ты единственная", - отметили комментаторы.

2 июня Карина Зверева отметила 45-летие. Актриса призналась, что очень много работала в эти дни и отметила свой день рождения на съемочной площадке. Она поблагодарила всех за теплые пожелания.

"Я была усталая, но счастливая. Я провела свою днюху на съемочных площадках. Сейчас, уже отдыхая, я благодарю Бога, Вселенную и каждого из вас, кто написал мне пожелания в мой наступающий новый год. Да будет так.

Собираю чемодан в гастрольный тур и ощущаю невероятный водопад эмоций, чувств, потока и себя. Состояние любви и благодарности", - написала Карина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1973010-bomba-v-kotoruyu-zalozhen-zaryad-obolscheniya-karina-zvereva-pohvastalas-pyshnym-byustom/