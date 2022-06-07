"Горячая штучка": Кристина Асмус в эффектном образе свела с ума фанатов в соцсети

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Российская актриса и телеведущая Кристина Асмус порадовала фанатов новым постом в соцсети спустя месяц неактивности. Они отметили, что рады возвращению экс-супруги Гарика Харламова, которая заявила, что счастлива. Подписчики осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

"Если бы я была блогеркой, я бы подписала фото "я вернулась в инстаграм". Но я даже не заметила, что не была здесь почти месяц. Меня просто ежедневно стали спрашивать, куда я пропала и что случилось.

Удивительно, потому что не могу сказать, что я когда-то отличалась дикой активностью в соцсетях. А сейчас, после всех этих событий, интерес как-то пропал. Да и работы очень много", - написала Кристина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса заверила, что счастлива и у нее нет времени на соцсети.

"Еще меня всегда смущало "правило": не запостил - значит, не было. Не выкладываешь свои отношения - их нет. Не выкладываешь съемки - мало снимаешься. Не поздравил кого-то публично - перестали общаться.

Теперь вот пропал из Инстаграм - что-то не так. А если, наоборот, все так? Если ты счастлив и тебе не до соцсетей? Такой вариант, видимо, не очень интересный", - отметила она.

Подписчики восхитились ее эффектной фотографией.

"Уф, детка", "О, богиня!", "Мы ждали", "Красотка", "Ой, ну клевая, я уже забыла, что подписана на вас", "Мадам, вы великолепны", "Горячая штучка", "Сексуальная", "С возвращением!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972904-goryachaya-shtuchka-kristina-asmus-v-effektnom-obraze-svela-s-uma-fanatov-v-sotsseti/