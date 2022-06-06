"Не изменились": Валерия опубликовала архивное фото со своей свадьбы
Опубликовано:
Певица Валерия тепло поздравила своего супруга Иосифа Пригожина с 18-й годовщиной свадьбы и опубликовала архивное фото. Подписчики, в числе которых много представителей российского шоу-бизнеса, пожелали семье счастья, отметив, что "молодожены" совсем не изменились за эти годы, передает NUR.KZ.
"Июнь 2004 года выдался очень дождливым. Единственный день, когда природа над нами сжалилась и весь день светило солнце, за исключением десятиминутного накрапывания, запечатленного на фото, пришелся именно на 5 июня, день нашей свадьбы.
И мы тогда решили, что это хороший знак. Так и живем - погода в нашем доме солнечная, небольшие дожди бывают, но очень непродолжительные. Любовь моя, пусть так у нас будет и дальше!" - написала Валерия на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)
На пост отреагировал ее супруг - продюсер Иосиф Пригожин.
"Люблю тебя, мое солнышко. Как же ты красиво и правильно написала", - отметил он.
Звездные коллеги и фанаты оставили свои теплые поздравления паре.
"Вы одна из самых счастливых и любящих пар, которых я знаю. Пусть так будет всегда!", "Еще много лет счастья, родные", "Лерочка! С прекрасной датой! Вы удивительная семья!", "Поздравляем! Любите и берегите друг друга!", "Вы не изменились, а стали еще прекраснее!" - написали они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972799-ne-izmenilis-valeriya-opublikovala-arhivnoe-foto-so-svoey-svadby/