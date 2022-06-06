"Не изменились": Валерия опубликовала архивное фото со своей свадьбы

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: instagram.com/valeriya

Певица Валерия тепло поздравила своего супруга Иосифа Пригожина с 18-й годовщиной свадьбы и опубликовала архивное фото. Подписчики, в числе которых много представителей российского шоу-бизнеса, пожелали семье счастья, отметив, что "молодожены" совсем не изменились за эти годы, передает NUR.KZ.

"Июнь 2004 года выдался очень дождливым. Единственный день, когда природа над нами сжалилась и весь день светило солнце, за исключением десятиминутного накрапывания, запечатленного на фото, пришелся именно на 5 июня, день нашей свадьбы.

И мы тогда решили, что это хороший знак. Так и живем - погода в нашем доме солнечная, небольшие дожди бывают, но очень непродолжительные. Любовь моя, пусть так у нас будет и дальше!" - написала Валерия на своей страничке (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

На пост отреагировал ее супруг - продюсер Иосиф Пригожин.

"Люблю тебя, мое солнышко. Как же ты красиво и правильно написала", - отметил он.

Звездные коллеги и фанаты оставили свои теплые поздравления паре.

"Вы одна из самых счастливых и любящих пар, которых я знаю. Пусть так будет всегда!", "Еще много лет счастья, родные", "Лерочка! С прекрасной датой! Вы удивительная семья!", "Поздравляем! Любите и берегите друг друга!", "Вы не изменились, а стали еще прекраснее!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972799-ne-izmenilis-valeriya-opublikovala-arhivnoe-foto-so-svoey-svadby/