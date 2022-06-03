Суд Нью-Йорка оставил в силе обвинительный приговор Харви Вайнштейну

Харви Вайнштейн. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Апелляционный суд Нью-Йорка оставил в силе обвинительный приговор бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну по делу о сексуальном насилии и изнасиловании, передает CNN.

Приговор 70-летнему Вайнштейну был вынесен в феврале 2020 года. Тогда ему дали 23 года лишения свободы за сексуальное насилие над экс-ассистенкой Мириам Хейли в 2006 и изнасилование актрисы Джессики Манн в 2013 году.

Продюсер отрицал все обвинения, утверждая, что все это случалось по обоюдному согласию. А в апреле 2021 года Вайнштейн решил обжаловать приговор.

Но суд Нью-Йорка отказал ему в пересмотре обвинительного приговора.

Официальный представитель Вайнштейна заявил, что его команда юристов "разочарована, но не удивлена".

Обвинения против Вайнштейна начали появляться в октябре 2017 года, когда газета The New York Times опубликовала интервью с актрисой Эшли Джадд. Последняя рассказала о сексуальных домогательствах продюсера. После этого десятки других актрис тоже обвинили его в приставаниях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972444-sud-nyu-yorka-ostavil-v-sile-obvinitelnyy-prigovor-harvi-vaynshteynu/