"Это восторг": голая Анфиса Чехова попозировала, прикрывшись листом растения (фото)

Ольга Кучерова и Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова решила вновь собрать море комплиментов от подписчиков. Для этого она прибегла к проверенному ходу - сфотографировалась в обнаженном виде, прикрыв тело лишь растением, передает NUR.KZ.

Провокационное фото, сделанное посреди балийской природы, Анфиса опубликовала в своем Instagram. На нем телеведущая позирует вместе с приятельницей. Обе женщины стоят в костюме Евы и смотрят вдаль, а их наготу скрывают большие листья.

Фанаты не сдержали своего восторга при виде такого кадра.

"Это восторг. Анфиса, ты просто воплощение женственности и сексуальности", "Захотелось прям в Чангу поехать посерфить, ух, там волны хороши", "Боже, Боже, какая красота", "Какая красивая фотография", "Думаю, без этого лепестка было бы огонь", "Две Клеопатры", - восхитились поклонники Чеховой.

Ранее Анфиса также показала милые семейные кадры со своим сыном Соломоном, который теперь учится на Бали, живя с ней.

"Соломону 10 лет! Поверить не могу! 10 лет назад в это время я ехала в роддом. Роды были плановые, потому что мой мальчик никак не хотел из меня вылезать, ему там внутри очень хорошо и сытно жилось.

Потом родился упитанный сморщенный комок, быстро превратившийся в кучерявого херувимчика! Время промелькнуло незаметно, и вот уже мой крепкий грузинский рыцарь помогает мне тащить сумки и покупает подарки на первые заработанные деньги. Так, не успею оглянуться, и бабушкой стану в скором времени", - пошутила телеведущая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972336-eto-vostorg-golaya-anfisa-chehova-popozirovala-prikryvshis-listom-rasteniya-foto/