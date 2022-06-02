"Мужчина среди цветника": Ревва очаровал фанатов снимком с женой и дочерьми

Александр Ревва с семьей. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Российский шоумен, актер и певец Александр Ревва опубликовал в соцсети семейное фото, чем очень порадовал своих верных фанатов. В Instagram артист не был активен почти три месяца, передает NUR.KZ.

Свою новую публикацию в ленте Ревва приурочил ко Дню защиты детей. Фото шоумена с женой и двумя дочерьми умилило его подписчиков. Отметим, что в Instagram у Реввы 10,3 млн читателей.

Новое фото Ревва комментировать не стал, добавив лишь смайлики "солнышко" и "сердечко".

Отметим, что Александр - примерный семьянин. Ревва уже 15 лет живет счастливо в браке с красавицей Анжеликой. Супруги имеют двух дочерей - Алису и Амели.

Подписчики оставили свои отзывы под семейными снимком.

"Мы очень соскучились по вам", "Наконец-то вы вернулись", "Какие вы все красивые", "Самая прекрасная семья", "Мы вас обожаем", "Ура! Ревва вернулся", "Я не верю своим глазам! Это что, новый пост? Мы скучали", "Мужчина среди цветника. Это Ревва или Пирожков?", "Затишье перед бурей, значит скоро нас порадуете новой песней", "Ваша семья всегда у меня вызывает только положительные эмоции", "Саня, респект", "Прелестные", "Какое чудесное фото", "Без вашего позитива совсем тоскливо", - отметили фанаты.

Напомним, Ревву с женой обвинили в злоупотреблении пластикой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972192-muzhchina-sredi-tsvetnika-revva-ocharoval-fanatov-snimkom-s-zhenoy-i-dochermi/