"Столько надо было удалить и вставить?": Ревву с женой обвинили в злоупотреблении пластикой

Александр Ревва с супругой. Фото: instagram.com/arthurpirozhkov

Российский шоумен Александр Ревва, известный также под псевдонимом Артур Пирожков, поделился фотографией с супругой Анжеликой. Пара отдыхает в Дубае. Фанаты отметили, что супруги очень подходят другу другу, не остались в стороне и хейтеры, передает NUR.KZ.

Александр Ревва запечатлелся с супругой на концерте всемирно известного итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Дубае.

"Любили в детстве мы крылатые качели… Щас повзрослели… нравится Бочелли", - написал он в Instagram (здесь и далее орфография авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники оставили свои восхищенные отзывы.

"Какие же вы красивые!", "Хороший выбор", "Самая красивая пара", "Анжелика и король", "Красивая жена, просто огонь", "Александр, вы как всегда Голливуд", "Шикарная пара", "Лапулечки", "Тот случай, когда с годами все лучше и лучше!", "Красивые невозможно", "Долгих лет вам вместе!", "Пара - супер просто! Могу сравнить только Абдулова с Алферовой. Будьте счастливы!", "Супруга вообще куколка", - отметили они.

Не обошлось и без ложки дегтя. Александру намекнули на злоупотребление пластическими операциями.

"Артур, вам не кажется, что хватит уже жену кроить у пластических хирургов. Жалко ее уже, увлеклась", "Пирожков, хватит, остановись", "Лицо попроще надо сделать", "Столько надо было удалить и вставить? Молодцы. Вытерпеть такое", "Труд из обезьяны делает человека", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941238-stolko-nado-bylo-udalit-i-vstavit-revvu-s-zhenoy-obvinili-v-zloupotreblenii-plastikoy/