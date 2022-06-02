"Какая нежность": оперная дива Зарина Алтынбаева собрала комплименты фанатов в Сети

Зарина Алтынбаева. Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva

Оперная дива Зарина Алтынбаева порадовала своих подписчиков в соцсети, опубликовав новый пост спустя полгода неактивности в Сети. Артистка рассказала о творческих достижениях и гастролях, передает NUR.KZ.

В Instagram у Зарины Алтынбаевой больше 74 тысяч подписчиков, для которых новый пост оперной дивы стал хорошим событием.

Зарина поприветствовала своих фанатов, поблагодарила за заботу и письма, которые ей приходили, а также рассказала, чем была занята все это время.

"Я изначально вела страничку, в которой решила, что буду делиться добрым настроением и позитивными эмоциями, страничка, которая будет дарить людям радость. Поэтому сразу опускаю все сложности, через которые прошла. Приступаю к хорошим новостям.

В родном театре имени Абая успела спеть несколько спектаклей; театральный сезон скоро закрывается, так что, любители оперы, увидимся с вами в следующем сезоне", - написала она в своей ленте (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены - прим. ред.)

Артистка выступила на престижных мировых сценах.

"В прошлом месяце выступила на престижной сцене Берлинской филармонии, где исполняла музыку казахстанских композиторов. На днях вернулась из Будапешта, где спела "Реквием" Моцарта с венгерским оркестром MAV Symphony Orchestra во главе с маэстро Кобаяши в большом концертном зале Академии Ф. Листа.

Буду делиться с вами фото и видео с выступлений. Надеюсь, вам будет это интересно. Несмотря ни на что, буду говорить La vita è bella - жизнь прекрасна! Друзья, радуйтесь каждому дню, цените моменты с близкими и будьте здоровы", - отметила она.

Обрадованные подписчики рассыпались в комплиментах Зарине и рассказали, как сильно скучали по ней.

"Очень соскучились!!! Рады, что у вас все хорошо", "Ура! С возвращением!", "Красавица необыкновенная", "Рады вас видеть", "Восхищена вашим невероятно красивым голосом и вашим талантом!", "Какая нежность", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1972150-kakaya-nezhnost-opernaya-diva-zarina-altynbaeva-sobrala-komplimenty-fanatov-v-seti/